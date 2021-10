Forlimpopoli, proseguono i lavori in via Costa: al via il cantiere del terzo tratto

Proseguono i lavori di riqualificazione di via Costa a Forlimpopoli che hanno già cominciato a dare un volto nuovo al Centro Storico della città. Il 4 ottobre prenderà il via in particolare il cantiere del terzo tratto e sarà quindi chiusa al traffico il tratto di via Costa da via Massi a Via de Gasperi, e in via Massi tra via Costa e via Salaghi. Sarà comunque consentito l'accesso ai residenti e titolari di attività oltre che, ovviamente, ai mezzi di servizio della Casa della salute. Sarà inoltre mantenuto il passaggio per i pedoni sui marciapiedi.

Il senso di marcia per le auto viene invece invertito in via Salaghi tra via Sendi e via Bazzocchi così come in via Bazzocchi tra via Salaghi e Via Duca d'Aosta. Infine sarà obbligatoria la svolta a destra per chi proviene da via XXIV maggio. I lavori si protrarranno per circa 2 mesi e mezzo. Per quanto riguarda Alea gli uffici preposti hanno già effettuato un sopralluogo e Alea comunicherà a breve le nuove disposizioni di raccolta in accordo con l'ufficio ambiente dell'Amministrazione comunale.