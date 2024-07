Forlimpopoli, pubblicato il bando del concorso internazionale dedicato alla musica antica

È stato pubblicato il bando per la quarta edizione del Concorso internazionale di musica antica “Marco Uccellini” che nel 2024 torna a essere dedicato al violino barocco, dopo la parentesi dello scorso anno, quando la competizione è stata dedicata al canto. Promosso dal Comune di Forlimpopoli insieme al Conservatorio Statale di Musica “Maderna Lettimi” di Cesena e Rimini, in collaborazione con l’ensemble Sezione Aurea, il concorso “Uccellini” vuole rendere omaggio al celebre violinista e compositore forlimpopolese.

Tre le fasi previste. La prima, eliminatoria verrà sostenuta tramite selezione video: i candidati dovranno eseguire un brano per violino e basso continuo tratto da un’opera di Uccellini fra quelle indicate nel bando. Da qui scaturirà la rosa dei semifinalisti (al massimo otto) che il 23 novembre saranno invitati a Forlimpopoli per esibirsi davanti alla giuria. Fra loro saranno scelti i tre finalisti che il 24 novembre si esibiranno nella chiesa dei Servi in un concerto pubblico finale per contendersi la palma della vittoria. A presiedere la giuria Chiara Banchini, violinista e direttrice di orchestra svizzera, una delle più importanti interpreti della musica barocca sulla scena internazionale.

Insieme a lei ci saranno Paolo Bacca (direttore di coro), Olivia Centurioni (violinista), Filippo Pantieri (clavicembalista), Gilberto Togni (già Direttore Artistico dell’associazione musicale Diapason). Il termine per le iscrizioni scade il 23 ottobre.