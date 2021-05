Forlimpopoli, rafforzate le sponde dei canali: "Esempio di buona gestione del territorio"

Sono terminati i lavori di consolidamento delle scarpate di alcuni canali che il Consorzio di Bonifica ha effettuato nella zona di S. Andrea e San Pietro ai Prati di Forlimpopoli. Si è trattato di un lavoro eseguito in accordo con il Comune di Forlimpopoli per stabilizzare nel miglior modo possibile le scarpate dei canali lungo le pubbliche vie delle due frazioni, allo scopo di ridurre al massimo i cedimenti del terreno e quindi prevenire danni al canale e al manto stradale adiacente.

Le sponde sono state consolidate con massicciate in sasso e palificate in legno di castagno, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica, estremamente sostenibili dal punto di vista ambientale.

L’intervento conferisce una resistenza maggiorata alle scarpate evitando movimenti del terreno, principalmente dovuti al traffico pesante e secondariamente all'alternanza di periodi di magra e di piena dei canali, che possono provocare danni all'asfalto. "Siamo molto soddisfatti della collaborazione istaurata col Consorzio di Bonifica Romagna - asserisce l’assessore ai lavori pubblici di Forlimpopoli Adriano Bonetti - che ci permette di tenere sempre manutentati gli scoli consorziali con lavori di consolidamento degli argini che permettono di contenere i cedimenti delle strade comunali. Credo che questo tipo di collaborazione- conclude Bonetti – sia la strada giusta per mantenere sempre in ordine il nostro territorio".

Collaborazione fra enti molto gradita e caldeggiata dal presidente del Consorzio Stefano Francia: "La manutenzione della rete consorziale, anche dei piccoli canali che spesso affiancano le strade, è una parte importantissima del nostro lavoro alla quale dedichiamo gran parte del budget consorziale. Sappiamo che la manutenzione ordinaria, costante e soprattutto programmata, è la base per una buona gestione del territorio e della sicurezza idraulica di chi lo abita, e per noi questa è una priorità”. Seguiranno, in molti dei tratti consolidati, le asfaltature programmate dal Comune nell’ambito del Piano 2021. L’intervento assume pertanto una duplice validità: quello di garantire la sicurezza idraulica in caso di pioggia e al contempo quello di mantenere integro e sicuro il piano viabile.