Forlimpopoli ricorda il 30° anniversario della strage di Capaci

Forlimpopoli ricorderà il 30° anniversario degli attentati di Capaci e via D’Amelio con un momento pubblico che si terrà lunedì 23 maggio alle ore 17,30 in piazza Fratti: in programma letture e interventi delle Istituzioni e di rappresentanti di Libera. Alle 17,58 (ora dell’esplosione di Capaci) si osserverà un minuto di raccoglimento seguito si osserverà un minuto di raccoglimento seguito dall’esecuzione da parte di un trombettista del “Silenzio”.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Forlimpopoli insieme a “Libera” e “Avviso Pubblico”.



Continua, intanto, la campagna delle lenzuola bianche. I forlimpopolesi sono invitati ad appendere alla finestra lenzuola bianche, dal ’92 diventate simbolo antimafia, e di condividerne le foto su Facebook taggando @ForlimpopoliCittArtusiana. Tutte le immagini raccolte saranno usate per creare e condividere insieme un enorme lenzuolo bianco.