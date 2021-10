Forlimpopoli, rifacimento della segnaletica: lavori in corso in via Duca d’Aosta

Proseguono gli interventi di manutenzione della segnaletica sulla strade di Forlimpopoli al fine di aumentare la sicurezza di utenti e cittadini. Mercoledì in particolare, dalle 8 del mattino alle 18, sono previsti i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di via Duca d’Aosta tra via Mazzini e viale Roma. Durante i lavori sarà assicurato il transito regolare ma sarà necessariamente interdetto il parcheggio lungo le aree interessate dall'intervento.