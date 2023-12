Forlimpopoli, rinnovato il Consiglio comunale dei ragazzi: la sindaca è Anita Gavella

Si è insediato il rinnovato Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi nella Sala del Consiglio di Forlimpopoli. I nuovi consiglieri delle classi quarte delle Scuole Primarie hanno preso il posto dei colleghi uscenti, che oggi frequentano la prima superiore. Fra i nuovi consiglieri anche due membri di due classi prime medie che non avevano i propri rappresentanti.

Un bel gruppo di 32 ragazzi e ragazze pronti a partire per portare avanti iniziative e progetti, alcuni già in cantiere dagli anni passati e altri che aspettano solo di vedere la luce. Dopo l'insediamento e la relazione della Sindaca uscente sulle attività dell'anno passato e il suo personale saluto al nuovo Consiglio, sono state raccolte ben 11 candidature a sindaco e l'elezione a scrutinio segreto ha sancito l'elezione di Anita Gavella, studentessa della classe 2 B della Scuola Secondaria di Primo Grado Marinelli, una consigliera eletta e rimasta in carica fin dalla classe quarta che ha sempre dimostrato di credere in questo progetto partecipando a tutte le iniziative proposte dal Consiglio e dall'Amministrazione Comunale. Anita Gavella ha scelto come sua vice la coetanea Anita Ricci, anche lei di seconda media, classe 2 F.

A salutare le nuove elette e dare il buon lavoro al consiglio sono stati gli interventi della Sindaca Milena Garavini, del Presidente del Consiglio Enrico Monti, di alcuni consiglieri comunali "adulti" presenti in Sala e della referente del Consiglio dei Ragazzi nonché Assessora alla Scuola Sara Pignatari. “Il Consiglio dei Ragazzi – sottolinea quest’ultima - è una bellissima esperienza formativa e aggregativa, nata a Forlimpopoli nel 2006, che mira a coinvolgere anche i cittadini più giovani che in molti ambiti, dalla scuola allo sport, dall'ambiente alla cultura, vivono la città e possono dare una loro personale e molto utile lettura delle cose con consigli, suggerimenti, critiche ma soprattutto con l'entusiasmo e l'energia che li contraddistingue”.