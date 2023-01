Forlimpopoli scende in piazza a fianco delle donne afgane e iraniane che si battono per la libertà per testimoniare, come in centinaia di altre città in Italia e in Europa, la propria vicinanza a quelle popolazioni. Il sit-in di solidarietà ‘Donne vita e libertà’ si terrà sabato in piazza Garibaldi a partire dalle 15,30. Alla manifestazione hanno già aderito numerose associazioni cittadine fra cui Masci, Comunità Laudato Sì Salvaterra, Caritas Forlimpopoli, La dolce vita, Comunità Emmanuel, Associazione Le Mariette, Barcobaleno, Presidio Libera Forlimpopoli, Coordinamento Libera Forlì-Cesena, ANPI Forlimpopoli, Amnesty International Gruppo 225 Forlì, Volontariato Vincenziano, Gruppo Scout Forlimpopoli, Associazione Mazziniana Sez. Corrado Matteucci Forlimpopoli, Ente Folckloristico Forlimpopolese – Segavecchia, il Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Forlimpopoli, l’Associazione Teatro dei Piedi, Donna Solidale. L’iniziativa Donne Vita Libertà vuole esprime vicinanza e sostegno alle donne iraniane che lottano in un paese, l’Iran, dove si sta mettendo in atto una dura repressione e si assiste ad una recrudescenza quotidiana della violenza, e alle donne afgane riportate a una tragica condizione di annullamento e segregazione di genere. In caso di maltempo l’iniziativa si tiene nella Sala del Consiglio Comunale