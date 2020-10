Forlimpopoli, scrutatori e presidenti di seggio: aperte le domande per candidarsi

Anche quest’anno, come ogni anni, dal’1 ottobre al 30 novembre è possibile presentare la domanda per l’iscrizione all’albo degli scrutatori di seggio e dal’1 al 31 ottobre la domanda per l’iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio. Le domande possono essere presentate personalmente all’Ufficio Elettorale del Comune di Forlimpopoli oppure inviate tramite mail a anagrafe@comune.forlimpopoli.fc.it insieme alla fotocopia di un documento di riconoscimento. Info, requisiti e moduli domanda sul sito del Comune di Forlimpopoli nella sezione: Settori e uffici – Servizi Demografici - Elettorale. Per informazioni e contatti: Ufficio Elettorale, telefono 0543 749227



