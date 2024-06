Forlimpopoli, Servizi demografici: in vigore l’orario estivo di apertura al pubblico

Sono scattati lunedì i nuovi orari di apertura al pubblico per i Servizi Demografici del Comune di Forlimpopoli, che rimarranno in vigore fino al 14 settembre. Nel dettaglio, l’ufficio sarà aperto nelle mattine del lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nelle mattine del mercoledì e del venerdì dalle 7.30 alle 12.30. Il sabato l’ufficio resterà chiuso. In questa giornata sarà comunque garantito il servizio dello Stato civile, per le denunce di nascita e di morte, dalle 8.30 alle ore 11.30 telefonando al numero 0543 749227.