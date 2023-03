Forlimpopoli, si aprono le iscrizioni al nido comunale "La Lucciola". Previsto anche un open day

Sono aperte le iscrizioni al Nido d’infanzia comunale La Lucciola per i bambini residenti nel comune di Forlimpopoli che al 30 settembre abbiano un’età compresa tra i 9 e i 32 mesi. Il nido d’infanzia La Lucciola si trova in via Allende 25 e la sua gestione è affidata in concessione alla cooperativa sociale "Formula Servizi alle persone". Sono previste due sezioni, una per piccoli d’età tra 9 e 20 mesi e una che accoglie i bambini dai 21 ai 32 mesi.

Chi volesse conoscere il nido e il suo progetto educativo può presentarsi all’Open day organizzato per martedì 4 aprile dalle 16,30 alle 18,30 (per informazioni è possibile contattare il numero 0543 474876). La retta, al netto del pasto, varia da 200 a 360 euro sulla base del valore Isee; alla retta va aggiunta la quota dei pasti effettivamente consumati. Ad iscrizione confermata sarà possibile presentare all’Inps la richiesta del Bonus statale asilo nido.

Le domande vanno presentate esclusivamente online entro il 19 aprile, collegandosi al sito del Comune di Forlimpopoli www.comune.forlimpopoli.fc.it alla sezione Servizi on line Pago Pa Servizi scolastici. Si accede con Spid. Le domande verranno istruite dall’ufficio Servizi sociali sulla base del regolamento approvato dal Consiglio comunale.