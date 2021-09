Forlimpopoli, si estende il progetto "Bike to Work"

Il comune di Forlimpopoli anche quest’anno ha deciso di incentivare i cittadini che scelgono la bici, ora anche elettrica, come mezzo alternativo all’automobile per recarsi al lavoro o a scuola. Chi volesse usufruirne di questa possibilità ha tempo fino a domenica 12 settembre per PRESENTARE la DOMANDA che consente di ricevere un incentivo pari a 0,20€ al km fino ad un massimo di 50€ al mese. L’incentivo è previsto fino al 31 dicembre e l'Amministrazione comunale accetterà le domande fino ad esaurimento della copertura economica, fermo restando che in caso di disponibilità di nuovi fondi, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Il bando è riservato ai lavoratori e agli studenti forlimpopolesi maggiorenni e sono ammesse le bici elettriche. Il bando è scaricabile dal sito del Comune all'indirizzo https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx?ID=1891.



Il progetto Bike to Work è, comunque, solo un esempio ed una parte dell'impegno dell'amministrazione sul fronte della mobilità a basso impatto ambientale volta a migliorare la qualità dell’aria e quindi la salute dei cittadini. Proseguono, ad esempio, proprio in queste settimane i lavori di completamento della pista ciclabile tra Forlì e Cesena con la realizzazione del tratto tra Forlimpopoli e la Panighina.