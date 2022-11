“Forlimpopoli SiCura“, ultimo incontro: si parla del progetto di riqualificazione urbana e sicurezza

Il "Progetto di Riqualificazione urbana e Prevenzione integrata e Sicurezza" messo a punto dal Comune di Forlimpopoli e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna sarà al centro del terzo e ultimo incontro del ciclo “Forlimpopoli SiCura”. L’appuntamento è per martedì, alle ore 18,30, nella sala del Consiglio comunale.

Il Progetto comunale di Riqualificazione urbana e Prevenzione integrata e Sicurezza comprende un corposo pacchetto di iniziative: interventi di videosorveglianza, monitoraggio del territorio, sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza ed educativa di strada (lo stesso ciclo “Forlimpopoli SiCura” rientra in questo ambito).

Per parlarne interverranno la consigliera regionale Lia Montalti , la sindaca Milena Garavini, l’ingegner Andrea Maestri responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Forlimpopoli e i tecnici di Forlì Mobilità Integrata. Parteciperanno anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine del territorio, per illustrare indicazioni e consigli in materia di prevenzione e di sicurezza urbana.