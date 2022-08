Forlimpopoli, sostegno agli studenti delle secondarie per l'acquisto dei libri di testo

A partire dal 6 settembre sarà possibile fare domanda per i contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna per l’acquisto dei libri di testo. Il beneficio è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (sia statali che di altri tipi), purché facciano parte di un nucleo familiare con un Isee compreso in una delle due fasce previste: la prima fino a 10.632,94 euro, la seconda fino a 15.748,78 euro.

La domanda dovrà essere effettuata telematicamente attraverso il sito https://scuola.er-go.it. Tutta la documentazione sarà poi trasmessa al Comune di Forlimpopoli, a cui toccherà l’attività istruttoria e di controllo e la successiva erogazione del contributo. Gli importi saranno stabiliti sulla base del numero di richieste pervenute. In prima battuta si provvederà a soddisfare integralmente le domande ammissibili rientranti nella prima Fascia Isee, per poi valutare la possibilità di ampliare la platea dei destinatari.

Si segnala che per la presentazione della domanda online le famiglie possono richiedere assistenza gratuita dai Centri di Assistenza Fiscale (Caf) convenzionati con Er.Go, il cui elenco è pubblicato sul sito https://scuola.regione.emilia-romagna.it. Il bando completo per l’erogazione dei contributi, invece, è pubblicato su sito del Comune di Forlimpopoli www.comune.forlimpopoli.fc.it