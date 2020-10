Forlimpopoli, task-force contro l'abbandono dei rifiuti: in poche ore sei multe

Da due settimane è attiva a Forlimpopoli una task-force per contrastare l’abbandono di rifiuti nel territorio comunale. Questo gruppo di lavoro vede impegnata la Polizia Locale del comando Artusiano, gli operatori di Alea e l’Ufficio Ambiente del Comune che funge da coordinatore. Con l’ausilio di fototrappole piazzate nei punti sensibili del territorio e grazie alle segnalazioni di molti cittadini, è possibile mettere in atto una vera e propria attività di indagine per risalire ai colpevoli degli abbandoni. L'attività svolta nei giorni scorsi ha interessato sia il centro storico sia le zone più periferiche della città, arrivando fino ai confini del territorio comunale e all'area fluviale del fiume Ronco. In poche ore sono stati tanti i recuperi effettuati e 6 le sanzioni accertate dalla polizia locale che saranno notificate ai responsabili dell'abbandono nei prossimi giorni.

