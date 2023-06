Forlimpopoli, tessere precaricate per usufruire delle Casette dell'acqua

Una tessera precaricata per poter usufruire delle Casette dell’acqua di Forlimpopoli. Le tessere hanno un costo di 5 euro ciascuna e sono già precaricate dello stesso importo da usare alla casetta dell’acqua. Causa furti, il servizio di ricarica al distributore non è al momento disponibile, perciò a credito esaurito è necessario acquistare una nuova tessera. Al momento la tessera è acquistabile al Bar Snoopy, in via Ho Chi Min, 34 b/c ma si sta estendendo la rete dei venditori.

Le attività economiche e gli esercizi pubblici interessati a essere punto vendita delle tessere possono aderire inviando una mail di richiesta all’indirizzo ordini@ecoline-fo.com.