Forlimpopoli, torna lo sport per tutti all’aria aperta: il Comune mette a disposizione tre aree

Anche in questa estate a Forlimpopoli torna lo sport per tutti all’aria aperta. L’amministrazione comunale ha deciso di riproporre l’iniziativa già sperimentata lo scorso anno, mettendo gratuitamente a disposizione di associazioni sportive e gruppi di cittadini alcune aree verdi pubbliche dove, fino a settembre, potranno svolgere le loro attività.

"L’esperienza del 2021 è stata molto positiva - spiegano il sindaco Milena Garavini e l'assessore allo Sport Adriano Bonetti - e incoraggiati da questi risultati abbiamo ritenuto opportuno ripeterla, non solo per sostenere le realtà sportive del territorio, ma anche incoraggiare tutti a fare movimento. Sappiamo quanto sia importante per il benessere psicofisico e, oggi più che mai ne abbiamo bisogno, dopo il lungo e difficile periodo che abbiamo vissuto per colpa del Covid”.

Tre gli spazi disponibili: l’area del parco urbano, l’area del percorso via presso il Bennet e il campo di via Kennedy. I richiedenti, oltre a indicare luogo, giorno ed orario delle loro iniziative, dovranno garantire che le attività saranno svolte nel rispetto delle disposizioni anti Covid e impegnarsi a una corretta gestione dell’area utilizzata. Per maggiori informazioni si può telefonare all’Ufficio Sport chiamando lo 0543749237.

Le associazioni e i gruppi di cittadini possono presentare domanda compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7935 e inviandolo via mail all’indirizzo culturasport@comune.forlimopoli.fc.it.