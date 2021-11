Forlimpopoli, tornano i buoni spesa: "Vicini alle famiglie in difficoltà"

Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per la concessione di buoni spesa alimentare per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, anzitutto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da Covid-19 e, in caso di residue risorse, ai nuclei familiari in grave disagio economico (dando comunque precedenza alle domande dei nuovi nuclei rispetto a domande già accolte in seguito agli avvisi del 25 gennaio e del 5 maggio).

Possono presentare la domanda le famiglie forlimpopolesi in difficoltà economica per la crisi economica causata dalla pandemia da covid-19: nel caso in cui almeno uno dei componenti abbia subito nel periodo gennaio – ottobre 2021 la sospensione o una forte contrazione dell’attività lavorativa (commerciale artigianale professionale), la sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il mancato inizio lavoro stagionale o la perdita del lavoro precario.

Inoltre, in caso di residue risorse disponibili, potranno essere accolte anche le domande da parte di nuclei familiari con uno stato di grave disagio economico non derivante direttamente dal Covid-19.

Il valore del buono andrà da un minimo di 120 euro per nuclei con un solo componente a 400 euro per nuclei con 6 o più componenti. Gli importi verranno caricati sulle tessere sanitarie dei beneficiari con possibilità di essere spesi esclusivamente per prodotti alimentari o generi di prima necessità nei negozi convenzionati.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nel periodo dal 18 novembre al 9 dicembrecompilando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Forlimpopoli: https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7751 dove è possibile scaricare anche copia dell’avviso completo con l’indicazione puntuale di tutti i criteri di assegnazione previsti.