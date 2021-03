Forlimpopoli, tre giorni di lavori stradali: asfaltatura sulla via Emilia

A causa di questi lavori potranno esservi alcune interruzioni limitate del traffico o alcuni rallentamenti per i mezzi in azione

Lavori stradali tra mercoledì e venerdì a Forlimpopoli. Saranno eseguiti lavori di asfaltatura e segnaletica della pista ciclabile e della carreggiata di Via Emilia per Forli, precisamente nel tratto che va dall'incrocio Sobborgo Baldini Via Crocette alla rotonda del Bennet. A causa di questi lavori potranno esservi alcune interruzioni limitate del traffico o alcuni rallentamenti per i mezzi in azione.