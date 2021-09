Forlimpopoli, ultimi giorni per chiedere l’utilizzo delle palestre comunali

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Forlimpopoli mette a disposizione delle associazioni/società sportive o dei gruppi di cittadini le palestre comunali denominate “Ex-Gil” (via Matteotti) ed “Ex Medie” (via per Bertinoro) per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022. Le domande, indirizzate al Sindaco e debitamente sottoscritte, dovranno contenere: i dati identificativi della società e del suo legale rappresentante (o responsabile del gruppo), la palestra che si intende utilizzare ed in che periodo ed orario, ed una breve relazione sull'attività sportiva da svolgere in palestra.



Il termine ultimo di presentazione delle domande per l'utilizzo delle Palestre scade il 20/09/2021. Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio Cultura e Sport allo 0543-749237



Copia del bando e della domanda sono reperibili all’indirizzo web: https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7594