Forlimpopoli, ultimi lavori in via Tagliata: si procede all'asfaltatura

Da lunedì a giovedì via Tagliata verrà chiusa al traffico per completare i lavori di riasfaltatura dopo l'intervento sugli argini. L'amministrazione comunale di Forlimpopoli raccomanda quindi l'utilizzo di alternativi: per Santa Maria Nuova-Cesena percorrere via Sant'Andrea e via S. Paolo, mentre per Forlimpopoli via Montanara Comunale e via S. Paolo. I lavori sono a carico del Comune di Forlimpopoli e l'intervento è del Consorzio di bonifica.