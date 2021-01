Forlimpopoli, un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà: il Comune eroga buoni spesa alimentari

Il Comune di Forlimpopoli ha emesso un nuovo avviso per l’erogazione di buoni spesa per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, in primo luogo ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza pandemica da Covid-19 e, in caso di risorse residue, ai nuclei familiari in grave disagio economico. Nello specifico possono presentare domanda di contributo in via prioritaria i nuclei familiari un cui componente abbia subito nel II semestre del 2020 la sospensione o una forte contrazione dell’attività lavorativa (commerciale artigianale professionale), la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro subordinato, o, ancora, il mancato inizio del lavoro stagionale o la perdita di un lavoro precario.

In seconda battuta, in caso di risorse residue, potranno essere accolte anche le domande da parte di nuclei familiari in stato di grave disagio economico non derivante direttamente dalla crisi economica causata dal covid-19. I valori dei buoni spesa alimentare saranno compresi tra i 120 euro (per nuclei con 1 componente) e i 400 euro (per nuclei con 6 o più componenti). Le cifre verranno caricate sulla tessera sanitaria e saranno spendibili presso gli esercizi dell'elenco pubblicato sul sito del Comune. Gli interessati possono trovare l'avviso integrale ed il modulo (da compilare ed inviare, allegando la Carta diIdentità, all’indirizzo di posta elettronica buonicovid19@comune.forlimpopoli.fc.it) sul sito del Comune di Forlimpopoli (www.comune.forlimpopoli.fc.it). Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nel periodo compreso tra il 28 gennaio ed il 28 febbraio.