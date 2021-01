Forlimpopoli, un Natale di generosità: oltre 700 pacchi e scatole solidali già distribuiti

I volontari di Forlimpopoli, oltre 40, che si sono alternati nella preparazione dei pacchi e nella loro consegna, non hanno perso tempo e, conclusa il 23 dicembre la fase della raccolta alla sede generosamente messa a disposizione da Auser, hanno assemblato e distribuito sotto la guida del Centro di Ascolto Caritas in tempi record più di 100 pacchi con i prodotti acquistati dall'amministrazione comunale (uno a famiglia, con prodotti alimentari, per la casa e l'igiene personale) a cui sono stati aggiunti più di 600 pacchi solidali (uno per persona con qualcosa di dolce, qualcosa per l'igiene personale ed un passatempo), sulla scorta delle indicazioni del settore servizi sociali del Comune e delle associazioni di volontariato che con essi collaborano.

480 sono state le scatole di Natale solidali raccolte nella sola città artusiana che, come sempre, ha dimostrato il suo grande cuore, mentre gli altri sono stati donati attraverso la Caritas Diocesana di Forlì che aveva organizzato la raccolta per tutto il territorio. Grandiosa e velocissima la consegna casa per casa che è stata curata dagli Scout, dalla Parrocchia e dalla Protezione Civile. Alle famiglie sono stati donati anche cuori di cioccolato di Telethon (offerti dall'AVIS) e peluches (offerti da Puliproject assieme con il Club Ferrari), mentre Fustelpack ha offerto le scatole per le consegne. Un grazie immenso va tutti i volontari di Auser, centro di Ascolto e Gruppo "Bertoni" della Caritas, Avis, Ass. Alpini, Volontariato Vincenziano, Protezione Civile, Scout, Parrocchia, CRI, Bennet, Conad, Biblioteca civica, Consiglio Comunale e a tutti i cittadini che, singolarmente o riuniti in associazioni, hanno donato le oltre 600 scatole solidali.