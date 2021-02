Forlimpopoli, un regalo speciale per i bimbi della "Rodari": consegnate 12 bici

Dono speciale per i bambini della scuola materna Rodari di Forlimpopoli. Nei giorni scorsi sono state infatti consegnate dodici biciclette. L'iniziativa è stata voluta dal Comitato Genitori con la collaborazione di alcune (Sintexcal, Super Asfalti, Perini costruzioni e Immobili Cappelli) e il signor Fabio Turci, che si sono attivati nel reperire i fondi per il regalo. Difficilmente gli alunni dimenticheranno il momento in cui hanno ricevuto l'inaspettato regalo, che ha acceso un'spressione meravigliata e quasi incredula. I bimbi potranno prendere dimestichezza con le due ruote a pedali nel cortile della scuola.