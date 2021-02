Forlimpopoli va avanti col Bike to Work: già percorsi oltre 22mila chilometri

Successo per l'iniziativa Bike to Work del comune di Forlimpopoli. 51 cittadini hanno risposto al bando e hanno utilizzato la bicicletta per recarsi al lavoro al posto dell'automobile. Ognuno secondo le proprie esigenze, con percorsi diversi e frequenze diverse; c'è chi ha pedalato di più e chi di meno, ma i risultati complessivi sono davvero molto significativi. "Al 31 dicembre sono stati percorsi 22.530 chilometri in bicicletta anzichè in automobile, con un risparmio in termini di inquinamento di 3,5 tonnellate di Co2 non emessa (più polveri sottili varie) - viene comunicato dall'assessore alle politiche di sostenibilità, Gian Matteo Peperoni -. Questa è la quantità di Co2 assorbita in un anno da 180 alberi, un piccolo bosco".

"Anche i piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini possono fare la differenza e sopratutto portano benefici all'intera collettività - prosegue l'assessore -. Visti i risultati l'amministrazione comunale ha deciso di prolungare il progetto fino a completo esaurimento fondi. Per cui i pedalatori possono continuare con la sana abitudine di recarsi al lavoro in bicicletta attivando l'App di georeferenziazione per continuare a ricevere l'incentivo fino al massimo di 220 euro concesso a ciascuno".

"Per i prossimi mesi l'amministrazione comunale, in concerto con la Regione, sta studiando ulteriori forme di incentivazione per una mobilità sempre meno inquinante. Per il momento un plauso ai pedalatori di oggi in attesa di ampliare sempre più il loro numero", comunica ancora Peperoni.

"Si conferma così - dichiara il sindaco Milena Garavini e l'assessore Peperoni - l'impegno della città di Forlimpopoli riguardo le politiche sulla mobilità sostenibile che trovano conferma anche nella realizzazione di piste ciclabili e in interventi di rigenerazione urbana".