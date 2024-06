Forlimpopoli, via Caterina Sforza diventa zona 30. Transito vietato ai mezzi pesanti

Cambia la circolazione in via Caterina Sforza (trasversale che collega via Roma con via della Repubblica) che diventa ‘zona 30’ con istituzione di un senso unico. Una scelta compiuta per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. Così, d’ora in poi via Caterina Sforza potrà essere percorsa solo in direzione via Roma - via della Repubblica, con una velocità massima di 30 km orari. È inoltre vietato il transito per i veicoli a pieno carico superiore ai 35 quintali.