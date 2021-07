Forlimpopoli, voucher per i centri estivi: oltre 200 domande, interviene anche il Comune

È stata pubblicata sul sito del Comune di Forlimpopoli la graduatoria con l'elenco (in forma anonima) dei beneficiari dei voucher per la frequenza dei centri estivi in base all'Isee. I voucher per i centri estivi sono una misura prevista e finanziata dal piano regionale di conciliazione vita-lavoro per l'anno 2021. La voglia di far ritrovare a ragazzi e ragazze il piacere della socialità e della condivisione di progetti e iniziative di svago da un lato e l'ampliamento del range del valore dell'Isee promosso dalla Regione, hanno determinato un aumento considerevole del numero delle domande rispetto agli anni passati, aumento che ha richiesto inevitabilmente maggior tempo per l’istruzione e la valutazione della graduatoria complessiva e distrettuale relativa a tutti i 15 comuni e istruita dal Comune di Forlì.

Per il Comune di Forlimpopoli sono arrivate, in particolare, 209 domande: 82 di queste sono state finanziate col fondo regionale, mentre – vista l’importanza dei centri estivi non solo per i più giovani ma anche per le loro famiglie - altre 102 sono state finanziate direttamente dall'Amministrazione Comunale utilizzando interamente un contributo del Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia.

"Abbiamo voluto così dare risposta - spiegano il sindaco Milena Garavini e l’assessore alle politiche giovanili Sara Pignatari - alla pressochè totalità delle richieste pervenute, anche in un’ottica di continuità rispetto al passato nonostante il maggior sforzo richiesto direttamente al Comune. Si tratta infatti di un servizio di grande importanza che in questo secondo anno di pandemia ha rivelato ancora maggiormente la sua centralità e non potevamo quindi fra mancare il nostro sostegno al maggior numero possibile di famiglie". La graduatoria è consultabile sul sito del Comune all'indirizzo

https://www.comune.forlimpopoli.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7533