"Forlimpopuliamo", decine e decine di volontari in azione riempiono sacchi di spazzatura

Una giornata per sensibilizzare rispetto al contributo che ciascuno può dare per mantenere pulita la propria città

Pieno successo per la prima edizione di Forlimpopuliamo, l’iniziativa promossa per la giornata di sabato dall’assessorato Ambiente ed Ecologia del Comune di Forlimpopoli per sensibilizzare rispetto al contributo che ciascuno può dare per mantenere pulita la propria città con un’azione straordinaria di raccolta dei rifiuti abbandonati.

Decine di volontari di ogni età, dotati dal Comune di pettorine, guanti e sacchi, hanno percorso le diverse strade di Forlimpopoli completandone la pulizia, ma soprattutto prendendo coscienza di come il decoro della città possa essere assicurato solo dall’attenzione e dalla collaborazione di tutti.

"A tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa va il ringraziamento dell'Amministrazione comunale, così come va agli uffici che hanno promosso e coordinato questa prima edizione", afferma il sindaco Milena Garavini.