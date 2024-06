Da Forlì in cucina sul La7d con la fondatrice di "Giallo Zafferano", per far conoscere le ricette romagnole

Quasi 20 mila followers sui social, programmi in tivù con personaggi noti al pubblico, corsi di cucina online in arrivo: per essere iniziata casualmente, la carriera di Cristina Poggiali, forlivese di 43 anni e da 20 anni residente a Modena, è già significativa. La sua pagina sui social si chiama "Le tagliatelle della zia Polly" e si occupa di promuovere le tradizionali ricette romagnole, insieme a segreti e trucchi per renderle semplici da realizzare. "L'ho chiamata così perché ho iniziato a progettarla in concomitanza con l'arrivo della mia nipotina Carlotta - spiega Cristina - Mia sorella mi chiamò per dirmi che era incinta e, che quindi sarei diventata zia. Io stavo tirando la sfoglia e, visto che la cucina mi è sempre piaciuta molto, pensai di iniziare a divulgare le mie ricette. Il nome Polly è venuto da Pollyanna un cartone giapponese che mi piaceva molto".

La pagina sociale è nata circa due anni e mezzo fa. Durante il lockdown Cristina ha cucinato per tutti gli amici infermieri. In quell'occasione ha anche mandato via la candidatura per partecipare al programma di Alessandro Borghese "Piatto ricco". Candidatura andata a buon fine perché Cristina non solo ha partecipato ma ha anche vinto la gara. "A 23 anni mi sono trasferita a Modena per lavoro. Mio marito ha un'impresa edile di cui io curo soprattutto la parte amministrativa - spiega Cristina - La mia precisa intenzione era di mantenere le mie ricette romagnole. Uscita dalla trasmissione di Borghese mi sono buttata nei canali social per pubblicizzare le mie ricette. Subito dopo ho incontrato Sonia Peronaci, la fondatrice di Giallo Zafferano, che mi ha fatto un corso per approcciarmi ai Social".

"Man mano che scrivevo la gente si appassionava sempre di più ai piatti della Romagna, anche perché i romagnoli sono troppo simpatici. Poco tempo dopo sono stata chiamata dalla stessa agenzia di Alessandro Borghese per partecipare a "Cuochi d'Italia". In quell'occasione ho portato la sfoglia lorda che molti non conoscevano e che ha incuriosito moltissime persone." Ultimamente ha partecipato proprio con Sonia Peronaci sulla 7d nel programma "In cucina con Sonia" e ha cucinato sfoglia lorda in brodo, cappelletti al ragù, le peschine dolci di crema o cioccolato, manfregoli in brodo di seppia. "A settembre farò partire corsi di cucina online con prezzi accessibili - conclude Cristina - Insegnerò a cucinare pasta fresca, tagliatelle al ragù, minestra di pane, la spongata, la ciambella romagnola".