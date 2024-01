Forlivesi "rielaborati" dall'intelligenza artificiale come opere d'arte del primo Novecento: 11mila fotografie scattate

Ben 11mila fotografie scattate con la rielaborazione dell'intelligenza artificiale che ha permesso di reinterpretare gli scatti secondo i parametri artistici del Miglio Bianco, vale a dire l'arte e l'architettura del primo novecento di cui è testimonianza viale della Libertà e i suoi edifici, un progetto di valorizzazione culturale e artistica che il Comune di Forlì ha denominato "Miglio bianco". E' il bilancio della singolare installazione che è stata allestita in piazza Cavour con un grande schermo e che è stata attiva nel periodo natalizio fino al 20 gennaio.

Una struttura originale che, tramite l’applicazione dell’intelligenza artificiale, ha dato vita in 32 giorni a circa 11 mila scatti fotografici. “Ogni giorno, durante le 4 ore di fruizione dell’opera (18.30-22.30), sono stata scattate una media di 160 foto con figure umane – spiega l’assessore Valerio Melandri – per un totale di oltre 17 mila persone immortalate dall’obiettivo e rielaborate sotto forma di opera d’arte in un ritratto unico e immerso nella realtà virtuale del Miglio Bianco. In pratica, la memoria di archiviazione dell’opera ha registrato uno scatto ogni 40/50 secondi, in un contesto ogni volta diverso, richiamando i percorsi, le scenografie e i luoghi del Miglio Bianco”. “L’installazione” – conclude Melandri – “ha rappresentato un'esperienza interattiva unica e all’avanguardia, creata su misura per Forlì, in cui arte e tecnologia si sono fuse per raccontare la storia della nostra città in modo autentico e innovativo.”