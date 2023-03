“Formarsi per aiutare meglio”: un ciclo di incontri per educatori, operatori e volontari

La "Rete Amica", l’insieme delle realtà che organizza sul territorio cittadino i “Caffè per Tutti”, organizza un ciclo di incontri formativi dal titolo “Formarsi per aiutare meglio” rivolto a coloro che operano in servizi per persone anziane (educatori, operatori e volontari). "Sono incontri gratuiti pensati appositamente per fornire qualche strumento in più a chi svolge compiti di aiuto e sostegno agli anziani per lavoro o volontariato", viene illustrato.

Rete Amica raccoglie realtà da anni attive nel Terzo Settore. Col sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e in collaborazione col Comune, Rete Amica realizza progetti che hanno l’obiettivo di continuare a vivere bene nel proprio quartiere e nella propria casa anche quando si diventa anziani. Fra i progetti già attivi, i "Caffè per Tutti"; gli sportelli informativi, di supporto e orientamento; le attività motorie e di stimolazione mentale.

Il primo incontro si terrà il 31 marzo alla parrocchia di Coriano (via Pacchioni, 44a) e avrà come tema "La relazione con la persona anziana", mentre il secondo appuntamento si terrà il 14 aprile alla parrocchia di Ravaldino (Corso Diaz, 109) e riguarderà un focus su "L'invecchiamento attivo e patologico. L'ultimo appuntamento è in programma il 2 maggio e si svolgerà al polisportivo Treossi (via Pigafetta, 19): l'argomento sarà "Stare accanto alla persona in lutto". Tutti si svolgeranno dalle 17.30 alle 19 e saranno a cura della dottoressa Casadei. Per informazioni sulle attività della Rete o sugli incontri in programma è possibile contattare Melissa Ficiarà al numero 329 9051538