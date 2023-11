Non solo commercio nella maxi-area a Pieve Acquedotto: in arrivo anche due ristoranti e una birreria

Si amplia l'offerta di locali e ristoranti nel distretto commerciale vicino al casello dell'autostrada A14, una parte del quale - il "Formì" - è stata inaugurata sabato scorso. Il parco commerciale non ha solo numerosi negozi dedicati al commercio su grandi superfici, ma anche una proposta di esercizi pubblici e ristoranti che è in via di espansione, se si considerano anche le aree adiacenti. Alcuni di questi sono di prossima apertura.

Le new entry del food & drink

E in questa area sono in arrivo tre nuovi locali, tra ristoranti, bar e birreria. Nell'area già si possono trovare i servizi fast food di McDonald's e dei due marchi “imparentati” Roadhouse (hamburger e carne alla griglia) e Billy Tacos (tacos e burrito). A poca distanza il sushi di Amy Sushi, nello stesso plesso che ospita il Globo.

Ma altri sono in arrivo, così da far ritenere che la zona sarà attrattiva anche la sera, dopo la chiusura dei punti vendita commerciali. Oggi, sabato, infatti, apre la birreria con cucina e pizzeria “Giustospirito”, una catena nata a Rubiera (Modena) e presente in Emilia. Il nuovo locale di Forlì è il decimo del gruppo, il primo in Romagna. LA birreria occupa un locale all'estremità dello stesso edificio che ospita Cisalfa.

Nella stessa struttura, ma dalla parte opposta, ha già messo la propria insegna sulle vetrate “Umami”, che sarà il secondo locale del bar e ristorante di Milano Marittima che porta lo stesso nome. Non intende essere un ristorante classico: il suo menù va dalle colazioni al brunch, al pranzo veloce fino all'aperitivo. In menù cucina tradizionale, ma anche fusion, vegerariana e salutare, “cosmopolita”, come la definisce il titolare Federico Cenni. Il locale, di quasi 300 mq, aprirà nel mese di febbraio in quanto i lavori sono appena partiti.

Ben prima, invece, è prevista l'apertura di un altro grande marchio della ristorazione: Old Wild West, catena di ristoranti di carne alla griglia e hamburger che conta circa 250 punti vendita in Italia e all'estero. In questo caso, a Forlì il ristorante aprirà su via Ravegnana nel nuovo edificio che già ospita da alcuni mesi il negozio di abbigliamento King. Si tratta di un locale di ampia superficie (circa 500 mq). L'apertura è prevista per il servizio a pranzo nella giornata di giovedì 16 novembre. I dipendenti previsti sono una ventina e già sono montate le insegne in cima alla struttura, mentre sulle vetrate sono presenti i cartelli che indicano la ricerca di personale.

Il distretto commerciale tra casello e fiera

Il parco commerciale “Formì” conta 24mila metri quadri che sorge a Pieve Acquedotto tra il casello autostradale dell'A14 e il centro commerciale "PuntadiFerro". Un'area piuttosto ampia, con negozi di bricolage e arredo casa, sport, abbigliamento, tecnologia, hobbistica, cura della persona, ottica, mobili, calzature, pet food. A regime sono previsti 24 spazi, di cui 5 per la ristorazione, 2 bar e un autolavaggio.

Tuttavia il distretto commerciale nel senso più lato diventa ancora più ampio se si includono le aree adiacenti già realizzate ed esterne alla gestione del “Formì”, come quelle del Globo (2.500 mq) e l'altra del negozio di abbigliamento King (1.500 mq), che portano a circa 28 i negozi presenti nell'insediamento commerciale. Senza contare i 33mila mq dell'ipermercato 'Puntadiferro', inaugurati nel 2011, in ché fa lievitare il maxi-polo commerciale a ridosso del casello A14 a 61mila mq.