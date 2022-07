La strage causata dal fortunale: si ricordano le 17 vittime del naufragio della barca Consolata

Mercoledì e giovedì verranno ricordate, in due distinte iniziative, le 17 vittime del naufragio della barca Consolata, avvenuto nel mare di Cesenatico 76 anni fa quando in un'assolata domenica (21 luglio 1946) si scatenò su tutta la costa romagnola un fortunale che causò molte vittime. Il numero maggiore di morti, ben 17 di cui 9 con età pari o inferiore ai 10 anni, lo si ebbe tra una comitiva di forlivesi del quartiere Bussecchio, che aveva raggiunto la spiaggia di Cesenatico per godersi una giornata di sole dopo le tante fatiche del lavoro e per tentare di gettarsi alle spalle gli anni del Secondo conflitto mondiale, terminato da poco più di un anno con i molti lutti e le tante rovine.

Per ricordare Paris Paganelli (anni 42), Domenica Versari (36), Giampaolo Paganelli i10), Deledda Paganelli (6), Amelia Mercatali j26), Rina Prati (20), Mirella Grillanda (13), Annetta Virdis (28), Paola Peddis (2), Franca Peddis (8), Luciana Montanari (12), Livia Casadei (10), Walter Casadei (1), Evelina Benini (38), Emilia Mazzi (39), Anita Pompignoli (34), Mirella Farneti (9), mercoledì 20 luglio, alle ore 20.00, in via Fontanelle numero 8, Bussecchio di Forlì, verrà deposta una corona di fiori sulla lapide che riporta l'elenco delle vittime. Successivamente alle 21, nella vicina area antistante la sede della Cooperativa Casa del Lavoratore, via Cerchia 98, si terrà un concerto commemorativo con la partecipazione del Trio Iftode. Interverranno Giorgio Barlotti, presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Casa del Lavoratore, e Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì. Condurrà la serata Gabriele Zelli Partecipazione libera. Non è necessario prenotare. Per informazioni 3493737026.

Per la mattina successiva, giovedì sarà in programma la manifestazione ufficiale, aperta a tutti, che si terrà a Cesenatico. Per chi vorrà partecipare il ritrovo è previsto alle 10.30 davanti alla sede del Comune di Cesenatico, via Marino Moretti 5. Seguirà l'uscita in mare con alcune delle barche storiche del Museo della Marineria per raggiungere il luogo dove la barca Consolata naufragò e gettare in acqua una corona di fiori. Interverranno autorità del Comune di Cesenatico e del Comune di Forlì e gli amministratori della Cooperativa Casa del Pescatore.