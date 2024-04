Forum del Terzo settore di Forlì-Cesena: il nuovo portavoce è Marco Bandini

Il Forum del Terzo Settore di Forlì-Cesena ha tenuto in Piazza Garibaldi 25 a Forlimpopoli, all’interno della torre dell’orologio, la propria assemblea per il rinnovo dello Statuto del Coordinamento provinciale e del nuovo Portavoce. Durante l'incontro è stato ricostruito il positivo percorso effettuato per aggiornare lo statuto, per l’iscrizione al Runts con il supporto del Forum Regionale Emilia-Romagna. Ci sono stati diversi interventi, tra cui quello del Forum Regionale attraverso il portavoce Alberto Alberani, che hanno aggiornato l’assemblea sul positivo percorso delle normative regionali sul Terzo Settore.

Dopo il dibattito è stato eletto, all’unanimità, il nuovo portavoce Marco Bandini, ed il nuovo Coordinamento Provinciale formato da: Odo Rocchi di Acli Forlì, Catia Gambadori presidente provinciale di Aics, Maria Concetta Foietta di Anteas, Francesca Montalti di Anffas, Paolo Brunetti di Arci Cesena, Maria Luisa Bargossi di Auser Forlì, Gaudenzi Davide di Croce Rossa Italiana, Elisabetta Cavalazzi di Legacoop e Marco Bandini di Uisp. È stato eletto anche il Comitato di Garanzia formato da: Frida Forlivesi di Arci Forlì, Luciano Bigi di Auser Cesena e Francesco Strocchi di Confcooperative.