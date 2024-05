Forze Armate, il ministro Guido Crosetto in visita alla Brigata Aeromobile Friuli: "Il nostro compito è difendere la libertà e la democrazia"

Il Ministro Guido Crosetto ha visitato a Bologna la Brigata Aeromobile Friuli, grande unità da combattimento dell’Aviazione dell’Esercito. Accolto dal comandante, Generale di Brigata Loreto Bolla, il Ministro ha preso parte a una riunione informativa sulla formazione e l’addestramento delle unità della Brigata, sulle operazioni in corso e sulle soluzioni innovative della Brigata Aeromobile Friuli quale Combat Aviation Brigade dell’Esercito Italiano.

Nel rivolgere il suo saluto a tutti i militari presenti, il Ministro ha ricordato che "purtroppo viviamo in tempi molto difficili. E questo richiede alle Forze Armate, a voi e a ognuno di noi di metterci qualcosa in più che significa essere consapevoli del fatto che oggi dobbiamo migliorare tutto ciò che stiamo facendo – ha evidenziato il Ministro - perché magari un domani avremo bisogno di farlo in modo serio e non come esercitazione, sperando di non doverlo mai fare, sapendo che il lavoro che fate oggi deve servire a chi verrà dopo di voi per costruire uno strumento sempre migliore e sapere che noi abbiamo un compito che tutte le persone al di fuori di queste mura non hanno: quello di difendere questo Paese, di difendere la libertà e la democrazia".

"Penso che questo Paese abbia bisogno delle Forze Armate nei prossimi anni – ha concluso il Ministro - di Forze Armate serie e sempre più efficienti, più di quanto ne abbia mai avuto negli ultimi 70 anni e questa cosa passa attraverso non il Ministro della Difesa ma attraverso ogni persona che lavora nella Difesa. Ognuno di voi, si senta un pezzo di questa responsabilità. Se abbiamo scelto di difendere questo Paese è perché abbiamo la forza di poterlo fare insieme".

La Brigata Aeromobile Friuli è una Grande Unità da combattimento dell’Esercito Italiano che ha la missione di assicurare la capacità di combattimento dell’Aviazione dell’Esercito (Aves) conducendo “Operazioni Aeromobili” e “Operazioni Aeromeccanizzate” in tutti gli scenari operativi, sia in territorio nazionale sia all’estero, per garantire la manovra terrestre dalla “terza dimensione” e per il supporto aereo alle operazioni speciali. Inoltre, come altre componenti della Forza Armata e della Difesa, contribuisce alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolge compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.