Frana del 2019, al via i lavori sulla Provinciale 112 Isola-Ridracoli

Sono cominciati i lavori sulla Provinciale 112 Isola-Ridracoli nel tratto che attraversa l'abitato della frazione di Isola. L'intervento, che sarà realizzato dalla ditta En.Cam., ha un importo di 150mila euro, finanziato con fondi regionali e provinciali, è finalizzato al ripristino della carreggiata stradale che risultava ridotta per una frana avvenuta nel 2019. Fino alla conclusione del cantiere, prevista per il 23 luglio, la circolazione sarà regolata da un semaforo e da un senso unico alternato. Commenta il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi: "La Provincia soffre da anni a seguito di una riforma fatta male ed incompleta. Per questo, per i limiti di risorse finanziarie ed umane e per tutto l'impegno che ci mettono, voglio ringraziare il personale del servizio strade e viabilità della Provincia di Forlì-Cesena".

