Frana in Campigna, rimossa la grande massa rocciosa: riaperta la Bidentina

E' stata ripristinata nel tardo pomeriggio di lunedì la viabilità lungo la Provinciale 4 del Bidente nel tratto Campigna-Passo della Calla, dove domenica vi è stato uno smottamento con distaccamento di materiale roccioso. Il fatto è avvenuto in corrispondenza del chilometro 25+800. Per rimuovere i grossi frammenti di roccia è stata utilizzata una ruspa con tanto di martello pneumatico per frantumare i massi. L'arteria è percorribile a senso unico alternato con semaforo. "Un ringraziamento va al personale del servizio viabilità della Provincia di Forlì-Cesena che da subito si è allertata per il ripristino delle condizioni necessarie alla riapertura", afferma il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi.