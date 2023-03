Frana sulla Civorio-Spinello, due mesi di lavori sulla Provinciale: "Un intervento atteso da anni"

A partire da martedì inizieranno i lavori di consolidamento di un movimento franoso sulla Provinciale 127 "Civorio-Spinello" al chilometro 0+900 in prossimità dell'abitato di Civorio. L'intervento nel territorio del Comune di Santa Sofia avrà una durata prevista di 60 giorni. Per garantire le necessarie condizioni di sicurezza, in questa prima fase dei lavori è stata emessa ordinanza di chiusura del tratto di strada durante le ore lavorative dalle 7 alle 18, mentre nelle giornate di sabato e domenica e tutti i giorni dalle 18 alle 7 la circolazione verrà consentita tramite senso unico alternato gestito da impianto semaforico.

“Si tratta di un intervento atteso da anni su quella strada - commenta Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale delegato alle infrastrutture e viabilità del territorio forlivese - che viene realizzato grazie ad un finanziamento della protezione civile. Con questi lavori attenzione viene ripristinata sulla Provinciale 127 Civorio – Spinello una viabilità ordinaria. Sulla stessa strada, confermando una grande attenzione della Provincia per i Comuni dell’area interna del nostro appennino, nel programma delle manutenzioni straordinarie per il 2023, abbiamo immaginato un intervento dal chilometro 5+000 al chilometro 9+600 per 380 mila euro e concordato la messa in sicurezza del tratto tra il km 0+000 e il km 3+000 (tra Santa Sofia e Civitella) per 400mila euro attraverso un canale di finanziamento ministeriale dedicato alle Aree interne".