Vasta frana travolge un'abitazione e la riduce in un ammasso di macerie: miracolati i residenti

Si sono messe in salvo, allontanandosi da quella che poteva trasformarsi in una trappola mortale prima che un'onda di terra travolgesse la propria casa. Possono definirsi miracolate le due persone che sono scampate alla frana che mercoledì mattina ha travolto un'abitazione a Porcentico, nel territorio comunale di Predappio. "Per fortuna non si è fatto male nessuno e questa è già un'ottima notizia", è la voce del sindaco di Predappio, Roberto Canali, che entra nel dettaglio del vasto smottamento: "Si tratta di una frana con un fronte di circa 400 metri, che si è abbattuta anche su una casa. I residenti fortunatamente hanno avuto il sentore di quanto stava accadendo e hanno lasciato l'abitazione in tempo. Ora ci sono rimaste solo delle macerie. Le due persone hanno trovato sistemazione da familiari". Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco.

"Non riusciamo a contare il numero di frane che sta colpendo il nostro territorio - continua Canali -. La vasta frana di Porcentico ha completamente divelto la strada asfaltata". L'immagine è di un'arteria spaccata in più punti: "Avete presente l'immagine di un forte terremoto che distrugge una strada aprendola in più punti? Ecco, l'effetto è simile. E' una cosa incredibile". Il cammino dello smottamento verso valle è stato di circa 200 metri, con notevoli disagi per gli abitanti della zona: "I residenti a monte della zona sono senza luce e acqua, con la possibilità di spostarsi verso valle limitata solo passando attraverso Galeata, quindi nella vallata opposta alla nostra. Sempre su quel versante ci sono dei capannoni di un allevamento agricolo".

Altra criticità registrata a Predappio Alta. "Nella nottata tra martedì e mercoledì è franato un pezzo di costone, che ha divelto le tubazioni del gas e dell'acqua. I tecnici dell'Hera sono subito intervenuti per interrompere l'erogazione del gas, costruendo contemporaneamente una linea provvisoria per ripristinare le utenze al paese il prima possibile". Non si contano famiglie isolate. A Fiumana i Vigili del Fuoco sono intervenuti mercoledì mattina per soccorrere una persona rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso. La squadra intervenuta tempestivamente ha provveduto ad estrarre la persona rimasta bloccata nell'abitacolo, portandola in salvo.

