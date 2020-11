Francesca sfida il covid ed apre un'attività: "In un momento di crisi bisogna reinventarsi"

"In un momento di crisi bisogna reinventarsi". Francesca Borsetto, 32 anni, mamma di Beatrice e Virginia, nel bel mezzo della pandemia da covid-19 va controcorrente, lanciandosi in una nuova avventura che le consentirà di mettere a frutto anni di studio nel campo dell'estetica. Da alcuni giorni ha dato corso al suo desiderio di cimentarsi in un'attività in proprio a Forlì in via Bertini 130, dove collaborerà con altri professionisti: Stilnovo Parrucchieri e Natattoo Studio. "Perché tre è il numero perfetto", sorride.

Francesca racconta il suo percorso: "Nel 2009 ho iniziato gli studi per approfondire questa mia passione, partendo da Forlì, per poi arrivare a Bolzano e Rovereto, dove ho conseguito la qualifica da estetista con abilitazione a seguire. In particolare mi sono specializzata nell'epilazione definitiva con "laser a diodo", con la formazione svolta a Torino, e nei trattamenti corpo e viso per ogni tipo di pelle. Li definisco i miei cavalli di battaglia. Voglio prendermi cura di chi vuole mettersi nelle mie mani, tirando fuori la parte "gold" che è nascosta in ognuna di noi per farla "glitterare" all'esterno".

La nuova attività porterà il nome di Francesca: "Sono io a metterci la faccia e dipende solo da me. Dovrò fare dei sacrifici - spiega - perchè dal mattino al primo pomeriggio sono impegnata in un altro lavoro, mentre nel pomeriggio fino a sera mi cimenterò in questa nuova avventura. Il tempo che tolgo alla mia famiglia lo considero una sorta d'investimento, in modo tale da dedicarne il doppio in futuro".

Nella voce della 32enne la grinta nell'affrontare questa sfida in un periodo tutt'altro che semplice: "Le cose facili non mi sono mai piaciute. Sfido un po' la sorte. Si dice che la fortuna premia gli audaci. E spero quindi di esserne baciata". Francesca, l'esempio di chi ce la da solo, studiando tanto per arrivare ad un obiettivo. Ed è solo l'inizio.