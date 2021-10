Francesca e la sfida vinta nel bel mezzo della pandemia: apre un nuovo negozio, "E' una grande prova"

Era il novembre del 2020, quando, in piena pandemia da covid-19, tra restrizioni e chiusure, decise di mettersi in gioco ed lanciarsi in una nuova avventura che da li in avanti le avrebbe consentito di mettere a frutto anni di studio nel campo dell'estetica. Francesca Borsetto, 33 anni, mamma di Beatrice e Virginia, ha vinto la sua sfida e ad un anno da quella scommessa ha deciso di farsi un regalo speciale: una nuova apertura.

In precedenza infatti Francesca aveva avviato la sua attività a Forlì in via Bertini 130, collaborando con altri professionisti: Stilnovo Parrucchieri e Natattoo Studio. Ora ha deciso di avere uno spazio tutto suo, acquistando un'attività in vendita, "Omnia Estetica", in via Pacchioni. "È stato un anno difficile, pieno di sacrifici per me e per la mia famiglia, ma i risultati sono sempre stati in crescendo", confessa Francesca.

Alla 33enne le cose facili non le sono mai piaciute ed ama mettersi in gioco, spinta anche dalla passione per la professione: "Questa per me è una grande prova, perché ho rilevato un azienda di una grande professionista dalla quale ho tanto da imparare", confessa

Il suo percorso è iniziato nel 2009, quando cominciò gli studi per approfondire l'amore per l'estetica, partendo da Forlì, per poi arrivare a Bolzano e Rovereto, dove ha conseguito la qualifica da estetista con abilitazione a seguire. In particolare si è specializzata nell'epilazione definitiva con "laser a diodo", con la formazione svolta a Torino, e nei trattamenti corpo e viso per ogni tipo di pelle. Poi, nel bel mezzo della pandemia, l'apertura dell'attività.

"Ciò che ha caratterizzato fin ora la mia attività è la passione, dedizione, voglia di lavorare, imparare dai propri errori, migliorare sempre e cercare di mettere a proprio agio le clienti, sempre - chiosa -. Questa nuova apertura sarà l'esperienza necessaria per arrivare ad un prossimo obiettivo". Ma per ora Francesca non si sbilancia.