Francesco Agatensi ordinato diacono: "La vocazione è una risposta di fede ad una proposta"

Pomeriggio di festa, quello di sabato, alla parrocchia di Santa Sofia. Il vescovo Livio Corazza ha officiato la messa nel corso della quale è stato ordinato diacono il seminarista Francesco Agatensi. Ventotto anni, originario di Santa Sofia, è cresciuto nella sua parrocchia dove è stato anche educatore e collaboratore. E' entrato in seminario quando aveva 21 anni, mentre stava affrontando il suo percorso di studi per laurearsi in Storia.

“Quella comunità, piccola se vogliamo, rimane l’esperienza che ha piantato un seme con radici buone, a cui sono molto grato - ha raccontato Agatensi a don Giovanni Amati tra le colonne del periodico "Il Momento" -. L’aver incontrato persone capaci di accogliermi per com’ero ha reso credibile la storia che loro stessi spesso ci raccontavano, la storia di questo Dio fatto uomo che ci ama per come siamo. Quando si è riaccesa la domanda di fede, come uno spillo nel cuore che non lascia quieti, è comparsa l’idea di spendere la vita totalmente per raccontare questa storia. Alla fine, la vocazione non è che una risposta di fede ad una proposta". Agantensi affianca don Stefano Pascucci alla parrocchia di Forlimpopoli.