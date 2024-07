Trent'anni dopo la prima maturità si prende il diploma all'Aeronautico, la storia del militare del 2° Gruppo Francesco: "Insegnanti fantastici"

Giuseppe De Sario non è l'unico militare dell'Aeronautica Militare ad essersi diplomato col massimo dei voti all'Istituto Tecnico Aeronautico 'Baracca' in questo anno scolastico 2023-2024. C'è infatti anche Francesco Vulcano, 51 anni, anch'egli in forza al Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forli. "Il volo è sempre stata la mia grande passione - racconta -. Ho cominciato a volare costruendomi improbabili ali di cartone subito dopo aver imparato a camminare. In realtà gli atterraggi avevano esiti spesso disastrosi per le mie ginocchia ma accrescevano giorno dopo giorno la passione e la curiosità. Presto ho capito che bastava un elastico per far girare un’elica e che il polistirolo ha doti di leggerezza straordinarie e così sperimentavo prototipi, costruivo aeroporti, atterravo e decollavo volando in lungo e in largo negli sconfinati cieli della fantasia di un bambino sognando di poter andare lassù un giorno dove la mia passione mi portava".

"A 12 anni in miei genitori, non riuscendo più a tenermi coi piedi per terra, mi hanno regalato il mio primo volo su un Cessna e li è scattata la scintilla: mi ero innamorato - prosegue -. Appena maggiorenne ho conseguito la licenza di pilota privato, poi ho conosciuto lo straordinario mondo degli Ultraleggeri, dove ancora oggi volo sia in aeroplano Ulm che in deltamotore. Capire il perché delle cose mi ha sempre profondamente affascinato e avere la possibilità di comprendere i segreti delle strutture aeronautiche per me è stato semplicemente irresistibile. E' proprio cosi che è cominciata questa meravigliosa avventura". Vulcano, come De Sario, ha frequentato il corso serale: "Mi sono riaffacciato nel mondo della scuola, dopo trent’anni dalla mia prima maturità, con alle spalle qualche decennio di esperienza nel mondo lavorativo. Il mio pensiero è stato sempre costantemente rivolto a chi il mondo del lavoro lo deve ancora affrontare e di questi giovani ne sono un grande fan".

"Sinceramente non ho mai pensato al voto - continua -, ma ad apprendere il più possibile e dare un senso al sacrificio che stavo affrontando. Certo del voto c’è da dire che io mi sono guadagnato solo i primi 50 punti il resto è merito della mia famiglia e del supporto che mi ha dato. Noi boomer funzioniamo un pò diversamente dalle nuova Generazione Z io sono stato costantemente accompagnato in questi anni da una frase che mio padre mi ripeteva quando anche io ero adolescente e che era un monito e un augurio allo stesso tempo ma di sicuro aveva un certo peso 'Vediamo di fare bella figura' ed è quello che ho cercato di fare". Ma cosa farà Vulcano 'da grande'? "Sicuramente continuerò a coltivare la mia passione, ma con una consapevolezza maggiore grazie anche al grande lavoro dei fantastici insegnanti dell’istituto Baracca".