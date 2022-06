Un'opera a Betlemme: il pittore forlivese Franco Vignazia dipinge anche in Terra Santa

Franco Vignazia lascia il segno anche in Terra Santa. Il pittore forlivese ha, infatti, partecipato a pieno titolo alla ristrutturazione del Dar al-Majus Community Home, il nuovo Centro comunitario Casa dei Magi inaugurato il 9 giugno scorso a Betlemme, in Palestina. Il complesso, posto a pochi passi dalla basilica della Natività, ospita gli uffici locali dell’Associazione Pro Terra Sancta, un centro di ascolto, aule per la formazione e l’orientamento dedicate in special modo all’avviamento al lavoro di giovani e donne (anche con l’obiettivo di contrastare l’emigrazione), spazi espositivi, gallerie d’arte e un bazar solidale, che darà visibilità a varie esperienze sociali e assistenziali già presenti in città.

Vignazia si è aggiunto agli artisti locali realizzando, nei giorni immediatamente precedenti l’inaugurazione, un dipinto dedicato ai Re Magi sul muro del cortile interno del Centro. “L’intuizione di partenza – dichiara nell’intervista apparsa sul sito del Cristian Media Center “Custodia Terrae Sanctae” - è stata quella che i magi arrivano da lontano, seguendo una suggestione importante, una domanda”. Affidandosi alla stella cometa giungono a Betlemme, portando oro, incenso e mirra e incontrando un dono ancora più grande. “I Magi – continua Vignazia - possiamo essere noi, che veniamo da lontano per incontrare Gesù”. Il primo bozzetto raffigurava i tre re che arrivano alla grotta e vengono accolti da Giuseppe e Maria con il Bambino. Poi la prospettiva è cambiata durante una cena con il responsabile del progetto: Betlemme è l’unico luogo in cui non è necessario raffigurare la Grotta, perché c’è già. “Ho fatto uno schizzo sopra al tovagliolino di carta del posto in cui stavamo mangiando, e su quello poi ho lavorato”.

L’opera si è così arricchita di volti e personaggi che circondano i protagonisti. Alcuni dal sapore antico della tradizione, altri più moderni, in uno scambio tra passato e presente e tra le varie età della vita. “I magi non arrivano in un deserto, ma in un luogo che ha già incontrato il Signore e che li accoglie, e quindi c’è veramente questo scambio di doni”. Il personaggio preferito? “Senza dubbio il Re Magio al centro della scena, il più anziano. Quasi una nota biografica. Per questo lavoro ho, infatti, pensato alla mia vita e a questo dono, l’incontro con Cristo, che si ripresenta in ogni età”. L’opera dedicata ai Magi è già stata ammirata in tempo reale dal gruppo di forlivesi che, proprio in questi giorni stanno compiendo il pellegrinaggio in Terra Santa, accompagnati dal vescovo mons. Livio Corazza. Franco Vignazia, classe 1951, è stato docente di educazione artistica alle scuole medie e anche illustratore per l'editoria, in particolare per ragazzi.

Alla città di Forlì, dove risiede, ha già realizzato opere indelebili, a cominciare dalla Chiesa di San Giovanni Battista in Coriano, dove ha concretizzato il progetto del portale in bronzo, per continuare con la Via Crucis di Santa Maria Assunta in Carpena. A San Giuseppe Artigiano ha trasformato tutta la fascia muraria alta degli interni, che ora brilla in un incanto di colori e significati biblici. L’imponente ciclo, dipinto in acrilico, racconta la storia della Salvezza cristiana, dalla Creazione alla vita di Gesù, con un’attenzione particolare alla figura di San Giuseppe, punto di unione tra Antico e Nuovo Testamento. Prima di approdare in Palestina con la storia dei Re Magi, Vignazia aveva già lavorato all’estero, realizzando la Via Crucis per il santuario di Nostra Signora a Copacabana, in Brasile e il Trittico per la Holy Family High School di Broomfield, Denver, Colorado, Stati Uniti d’America.