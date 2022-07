Fratelli gemelli diplomati con la lode: "Nessuna competizione, ci siamo aiutati. Ora studi ingegneristici"

Un caso più unico che raro. Fratelli gemelli diplomati nella stessa scuola non solo col massimo dei voti, ma con tanto di lode. E' la storia di Danijel e Dejan Bekic, che hanno concluso il ciclo di studi all'istituto tecnico aeronautico "Baracca" di Forlì. Il primo ha come hobby quello della lettura, mentre il secondo spiega che le sue passioni "si focalizzano sullo studio della scienze in molte delle sue forme. La fisica e la matematica in primis, ma anche le scienze cognitive hanno un posto di rilevanza. Oltre a ciò nutro interesse per vari sport e per ?illusionismo".

L'intervista a Danijel

Insieme a suo fratello Dejan ha affrontato l'indirizzo "Costruzioni aeronautiche", concludendo il percorso con tanto di lode. Vi siete aiutati a vicenda?

Diciamo che avere un fratello in classe comunque ti tiene sempre all’attivo sulla scuola anche a casa, ma io e mio fratello abbiamo metodi diversi e siamo indipendenti nello studio.

Come si arriva ad un risultato così importante?

Con tanto impegno e sacrificio e cercando di migliorarsi sempre di più.

Due fratelli che si diplomano nello stesso anno con la lode. Come avete reagito a questo evento?

La nostra reazione è stata una grande soddisfazione.

Tornando indietro di alcuni anni, come mai ha scelto questo indirizzo?

Ho scelto questo indirizzo perchè mi permetteva di approfondire le tematiche tecniche di un mondo che ritengo molto affascinante, cioè l’aeronautica.

Come si è trovato all'Itaer?

All’Itaer mi sono trovato benissimo ed ho trovato un ambiente molto competente ed organizzato.

Come definisce il suo rapporto con compagni di classe e docenti?

Ho creato buoni rapporti di collaborazione e rispetto. Un’ambiente umanamente molto accogliente.

Come ha vissuto gli ultimi anni condizionati dall'epidemia?

L’epidemia ha snaturato i rapporti scolastici anche se dopo questi anni ne stiamo uscendo piano piano

Proseguirà il suo percorso di studi nella direzione presa negli ultimi anni?

Si proseguiró i miei studi scegliendo un percorso ingegneristico.

L'intervista a Dejan

Insieme a suo fratello Danijel si è diplomato con tanto di lode. C'è stata più 'competizione' tra voi due o aiuto?

A dire il vero non c'è mai stata un vera e propria "competizione" fra me e mio fratello. Ognuno faceva il proprio percorso e ci aiutavamo, confrontandoci nello studio quando la difficoltà delle materie lo richiedeva.

Vi aspettavate in famiglia un risultato così importante?

Le aspettative sono stati coerenti con i risultati ottenuti.

Tornando indietro nel tempo, perchè ha scelto l'indirizzo "Costruzioni aeronautiche"?

Perchè nel corso del biennio ho scoperto una passione per le materie scientifiche. In particolare volevo studiare il mondo del volo non da un punto di vista "procedurale", come fanno per esempio i piloti, ma volevo ampliare le conoscenze fisiche/matematiche che stanno dietro ad ogni aereoplano.

Come definisce il suo cammino all'Itaer?

Mi reputo molto fortunato ad aver trascorso 5 anni in un ambiente che mi ha fatto crescere come studente e come persona in generale. Il mio percorso, similmente come quello dei miei compagni, è stato riempito da sfide che grazie ai professori e ad un buon metodo di studio sono riuscito a superare.

Vuole lasciare un messaggio ai suoi compagni di classe e professori?

Si. In generale vorrei dire a tutti gli studenti che si stanno approciando alle superiori (o che sono ancora dentro al sistema scolastico) che tutti possono puntare ai voti alti. ?importante è affrontare lo studio come ogni altra attività che svolgiamo. Per riuscire ad eccellere la cosa fondamentale è raffinare il proprio metodo di studio. Ognuno può uscire con 100 e Lode, basta avere determinazione e efficienza nello studio

Ora cosa farà?

Ho ?intenzione di continuare gli studi in ambito ingegneristico.