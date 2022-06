Fratta Terme, apre la biblioteca estiva: "Un luogo di socializzazione per le famiglie"

Una biblioteca sperimentale a Fratta Terme. L'inaugurazione è prevista per mercoledì 15 giugno alle 16. Lo spazio sarà aperto tutti i mercoledì di giugno e luglio al pomeriggio dalle 16 alle 19 con il servizio di prestito librario organizzato dalla Cooperativa Treottouno, gestore delle due biblioteche comunali di Bertinoro. "La richiesta di una biblioteca a Fratta è stata un'esigenza emersa fin dal primo incontro pubblico di Frattastica, sia per creare un nuovo luogo di socializzazione per le famiglie sia per dare un stimolo e un intrattenimento per i più piccoli - sono le parole dell'assessore alla Cultura, Sara Londrillo -. Sono infatti in programma anche due laboratori nel periodo estivo, uno a giugno e l'altro a luglio, per far appassionare i bambini alla lettura".

"Le lettura ad alta voce e i laboratori saranno inseriti all'interno di eventi e occasioni di incontro organizzati all'aperto con il supporto del Comitato genitori e delle associazioni di Fratta", conclude. Le fa eco il sindaco Gessica Allegni: "La biblioteca è una proposta sperimentale per l'estate di Fratta Terme e, dopo la chiusura prevista nel mese di agosto, l'Amministrazione Comunale confida di poter continuare il progetto anche nei mesi successivi. Invito quindi i residenti a sfruttare questa possibilità fin dal primo giorno di apertura".

Il servizio è inserito all'interno del progetto di Frattastica, con la collaborazione della Pro Loco di Fratta Terme che fornisce gli spazi nella sede di via Loreta 255.

La biblioteca offre il servizio di prestito per bambini ed adulti nel giorno di apertura a Fratta o su prenotazione via email: biblioteca@comune.bertinoro.fc.it o telefonicamente ai numeri 0543 469215 (giovedì pomeriggio) e 0543 460994 (martedì e venerdì pomeriggio).