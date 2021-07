Fratta Terme, taglio del nastro per la nuova area giochi per bimbi: "In programma altri investimenti"

Inaugurato mercoledì pomeriggio, alla presenza del Sindaco di Bertinoro, Gabriele Antonio Fratto, dell'assessore all'Ambiente, Sara Londrillo, della consigliera Comunale Wilma Giorgetti e del presidente del Consiglio di Zona, Francesco Casadei, il parco in via Maroncelli, a Fratta Terme. "L'Amministrazione ha voluto investire su questo parco che fino ad oggi non era più attrezzato - esordisce Londrillo -. L'area di Via Maroncelli è vicino al plesso scolastico di Fratta ed è molto ombreggiata, quindi un luogo ideale per favorire gli incontri tra le famiglie e far giocare le bambine e i bambini all’aria aperta".

"Abbiamo sfruttato la pendenza del giardino per installare lungo la collinetta un lungo scivolo coperto, inoltre abbiamo acquistato altri giochi in acciaio e legno per far divertire anche i più piccoli", chiosa. Conclude il sindaco Fratto: "Questo è solo uno di diversi interventi nei parchi e nei giardini comunali in programma durante queste settimane estive. Gli assessori Campori e Londrillo hanno dialogato con i Consigli di Zona per valorizzare gli spazi all'aperto per favorire un ritorno alla socialità dopo i mesi di chiusura dovuti al Covid".