Fratta Terme, terminati i lavori sulla copertura della palestra comunale

Conclusi i lavori di sistemazione della palestra, dei relativi spogliatoi e delle opere di rifinitura interne all’edificio in Via Tro' Meldola

Si sono conclusi in anticipo, sui tempi previsti, i lavori di sistemazione della palestra, dei relativi spogliatoi e delle opere di rifinitura interne all’edificio in Via Tro' Meldola a Fratta Terme, nel comune di Bertinoro. “A seguito degli eccezionali eventi meteorologici di maggio 2019, la copertura della palestra di Fratta Terme aveva subito subito notevoli danni per le infiltrazioni d'acqua - ha detto il sindaco Fratto - Per questi lavori di ripristino, il Comune di Bertinoro ha ottenuto un finanziamento di 80.000 Euro dalla Regione Emilia-Romagna nell'Aprile 2020.”

Prosegue l'Assessore ai Lavori Pubblici, Federico Campori, illustrando gli interventi tecnici: “Abbiamo finalmente una palestra rinnovata e in sicurezza. Si presentavano in uno stato di forte degrado sia l’impermeabilizzazione, sia le lattonerie, che gli attacchi dei pluviali della palestra e degli spogliatoi. Anche le tinteggiature interne della palestra risultavano in alcuni punti rovinate dalle infiltrazioni d’acque provenienti dalla copertura. Quindi la ditta ha provveduto alla demolizione delle guaine esistenti e dei

pluviali e ha realizzato l'isolamento termico, la nuova impermeabilizzazione e la tinteggiatura interna della palestra. Sicuramente un lavoro benfatto che ha ridato decoro a una struttura polivalente per la comunità di Fratta.”

“La ditta che si è aggiudicata l'appalto è stata la Tecnimper Forli’: ha iniziato i lavori a Dicembre scorso e pur avendo 90 giorni di tempo, ha concluso i lavori in due mesi. Sono molto soddisfatto perchè la palestra è quindi pienamente utilizzabile per le attività scolastiche e sportive che auspichiamo tornino a essere vissute a pieno ritmo quanto prima per il benessere dei nostri concittadini" ha concluso poi il primo cittadino Gabriele Fratto