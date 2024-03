Frazioni senza telefono per l'alluvione, il Comune: "Ancora mesi per il ripristino". Tim apre sui solleciti di pagamento

Sono in via di risoluzione i problemi di assenza della linea telefonica fissa nelle frazioni di Poggio, Malmissole e Durazzanino, causata dai danni alla rete dell'alluvione dello scorso maggio. Ma per il ripristino del servizio ci vorranno ancora mesi. E' la promessa che arriva in Consiglio comunale, lunedì pomeriggio, dall'assessore Giuseppe Petetta, in risposta al question time del Movimento 5 Stelle.

Il Comune è in contatto con Tim: “Siamo in contatto direttamente col gestore delle telecomunicazioni, i disservizi nascono dalla centrale di Borgo Sisa, fortemente danneggiata dall'alluvione, su cui serve un importante intervento di ripristino anche con scavi stradali, tutto a carico del gestore, che ha già chiesto le autorizzazioni”. Per Petetta saranno iniziate a breve le operazioni di ripristino, che tuttavia durertanno anche per diversi mesi. “L'operatore si è detto disponibile a dialogare con le utenze interessate per un servizio ponte, mentre azioni amministrative sono in campo per riordinare la situazione su bollette e solleciti".

La goccia che aveva fatto traboccare il vaso, infatti, era proprio il fatto che, dopo un'assenza del servizio da nove mesi, erano arrivati ad alcuni cittadini anche dei solleciti di pagamento. Da qui la protesta del comitato di quartiere 4. Ora, invece, “il gestore si è detto disponibile a contattare i responsabili del quartiere per una soluzione ponte per ripristinare in tempi brevi le utenze distaccate”.