Fricò Royal 2024: via alle domande per partecipare al mercatino che animerà Bertinoro

Venerdì 12 luglio il borgo di Bertinoro sarà animato da Fricò Royal, la tradizionale notte bianca per scoprire i locali, i gusti e i sapori bertinoresi. Per partecipare al mercatino che animerà le strade del borgo nella notte è possibile presentare domanda entro lunedì 8 luglio. Le domande vanno presentate con le seguenti modalità: i commercianti su aree pubbliche e i produttori agricoli dovranno presentare domanda obbligatoriamente tramite piattaforma telematica regionale Accesso Unitario; i creatori di opere d'arte e dell'ingegno, le associazioni con finalità di promozione sociale e culturale dovranno presentare richiesta di occupazione di suolo pubblico utilizzando la specifica modulistica disponibile sul sito www.comune.bertinoro.fc.it e inviandola all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it, all' attenzione dell' Ufficio Turismo del comune di Bertinoro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Attività Economiche al numero 0543 469227.