Fricò Royal a Bertinoro, le informazioni per l’accesso: gratis per i residenti nel capoluogo e Under 12

Venerdì, dalle ore 20 fino alle 3 del mattino il colle di Bertinoro si animerà con Fricò Royal con spettacoli di strada, laboratori, dj set, e concerti che spaziano dal pop al rock, dai ritmi brasiliani alla tradizione klezmer, dalla musica d’autore alle colonne sonore dei cartoni animati (e non solo). Una serata per tutti, dalle famiglie agli amanti della musica e della vita notturna.

In tutto il borgo sono previsti una trentina di appuntamenti disseminati in sette diversi punti: piazza Guido del Duca, la terrazza Mirastelle, piazza della Libertà, il giardino di piazza Novelli, le ex prigioni, via Mainardi, i giardini della Rocca. Senza dimenticare che in via Oberdan, dalle ore 20, sarà attivo il mercatino con artigianato, arte, solidarietà e prodotti del territorio.

L’accesso alla serata prevede un contributo di 5 euro da pagare direttamente presso i punti di accesso in piazza Guido del Duca (dove è presente un Pos) e presso il parcheggio del teatro di fronte a via dei Santi, attivi dalle ore 18. Saranno inoltre presenti 2 punti presidiati in Largo Cairoli e presso la discesa di via delle Mura verso via Francesco Rossi: in questi punti si verrà indirizzati verso una delle altre due biglietterie. Il punto in prossimità della discesa di via delle Mura sarà attivo anche come biglietteria solo in prima serata, in modo da facilitare l'accesso ai ristoranti/locali della piazza. Grazie alla collaborazione delle associazioni e dei ristoratori di Bertinoro, a ciascun pagante sarà offerto uno sconto di 2 euro sulla prima consumazione.

I residenti di Bertinoro capoluogo potranno accedere gratuitamente ritirando l'apposito braccialetto presso l'ufficio turismo a partire da martedì e negli orari di servizio 8.30-14.30 da lunedì a venerdì, 14.30-18 il martedì e il giovedì. L’elenco delle vie è disponibile sul sito www.comune.bertinoro.fc.it. Dalle 19 fino alle 2 sarà inoltre attivo il servizio di bus navetta con passaggi ogni 15 minuti dai parcheggi di Ospedaletto e di via Badia. Per ulteriori informazioni scrivere a turismo@comune.bertinoro.fc.it o telefonare al numero 0543 469213.